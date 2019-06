MILAN GALLIANI GIAMPAOLO / Per Marco Giampaolo al Milan è ormai solo una questione di ore. Il tecnico abruzzese sarà la prossima guida dei rossoneri. Un matrimonio che ora si ha da fare, visto il retroscena svelato da Adriano Galliani.

L'ex amministratore delegato rossonero ha infatti rivelato, ai microfoni di 'Sky Sport', che l'allenatore ormai ex, è stato seguito dalcon grande attenzione nell'estate di tre anni fa.

Così Galliani: "Il Milan di oggi? Non parlo dell'attualità, perché credo che una volta che si va via da una società la cosa migliore sia stare in silenzio. Parlo però del Milan del passato e ammetto che quando ero Ad avevo optato per Giampaolo nell'estate 2016. Ero a colloquio con diverse cordate cinesi per la vendita del club e alla fine loro scelsero Montella, che io stimo, ma se fossi stato solo a scegliere, io avrei optato per Giampaolo".