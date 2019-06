SONDAGGIO JUVENTUS SARRI / Deve essere Kalidou Koulibaly il primo colpo della Juventus di Maurizio Sarri.

Questo il voto espresso dai follower di Calciomercato.it , che nel sondaggio sulla nostra pagina Twitter hanno scelto il difensore senegalese come quello che deve essere il primo obiettivo del mercato bianconero. Ma quella di Koulibaly è una vittoria col minimo scarto visto che il suo nome è stato scelto dal 30 per cento dei votanti, mentre quello di Pauldal 29 per cento. Più distaccati, ma anche in questo caso a breve distanza, ci sono Federico(21 per cento dei voti) e Mauro(20 per cento).