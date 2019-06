JUVENTUS NAPOLI CEBALLOS / Dani Ceballos via dal Real Madrid: ci sono pochi dubbi sul fatto che il talento spagnolo, a segno ieri contro l'Italia Under 21, lascerà il Bernabeu in quest'estate. Il rapporto con Zidane non è decollato tanto è vero che - riporta 'as.com' - quando il tecnico gli ha spiegato che non rientrava nei suoi piani, il calciatore non avrebbe battuto ciglio, rispondendo: "Nessun problema, non avevo intenzione di continuare a lavorare con te".

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Parole che sanno di rottura definitiva del rapporto tra il 22enne e il Real Madrid: Ceballos in passato è stato accostato anche alla, mentre nelle ultime settimane il suo nome è stato inserito nei possibili affari sull'asse Madrid-. Per le due italiane interessate c'è però da battere la concorrenza del: gli 'Spurs' sono sulle tracce di Ceballos per sostituire il partente, da tempo seguito dal Real Madrid, anche se finora le due società non hanno mai intavolato una trattativa per uno scambio.