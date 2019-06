JUVENTUS CACERES / Arrivato a gennaio Martin Caceres è a fine contratto con la Juventus: il 30 giugno scadrà il rapporto tra il difensore uruguaiano e il club bianconero e lo stesso calciatore, tramite Instagram, conferma l'addio. "Famiglia tutta bianconera. León propio nato a Torino e Juventino. Martina vita intera a Torino.

Non mi dimenticherò mai..." il messaggio del calciatore sul social network che certifica la separazione con il sodalizio piemontese. Caceres nella seconda parte della stagione appena chiusa ha collezionato 9 presenze con la Juventus, dopo le 110 della precedente esperienza in bianconero. All'età di 32 anni, per il difensore di Montevideo - che era tornato alla Juve in prestito dalla- il futuro sembrerebbe al momento lontano dall'Italia con un ritorno in Uruguay che non è da escludere.