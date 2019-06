ATALANTA CAPRARI SAMPDORIA / Con l'infortunio di Luis Muriel, l'Atalanta potrebbe decidere di virare su altri obiettivi per il proprio attacco. Il ko del colombiano rimediato in Copa America avrebbe infatti portato ad un rallentamento nella trattativa tra Atalanta e Siviglia. Per questo motivo i nerazzurri starebbero valutando nuove opzioni.

Una porta in casae più precisamente a Gianluca. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

L'attaccante blucerchiato, riporta 'Tuttosport' è uno dei nomi seguiti con attenzione dalla dirigenza atalantina. La Sampdoria vorrebbe cederlo però ad una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Un costo che potrebbe calare nel caso in cui l'Atalanta decidesse di inserire almeno una contropartita. E la contropartita in questione potrebbe essere Musa Barrow, che i bergamaschi starebbero pensando di cedere in prestito per permettergli di giocare di più e fare maggiore esperienza e che è un profilo molto gradito a Genova. Su Barrow ci sarebbe l'interesse di Lecce e Parma.