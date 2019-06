PARMA NAPOLI RADU MASINA / Stefan Radu sembra sempre più in uscita dalla Lazio. Il difensore romeno potrebbe lasciare i biancocelesti e il Napoli starebbe pensando ad un suo acquisto per avere a disposizione un difensore duttile ed esperto, che ben conosce la Serie A e che potrebbe costare poco. Ma oltre agli azzurri, su Radu ci sarebbe anche il Parma.

Lo riferisce 'Tuttosport', che sottolinea come il club emiliano sia in cerca di un terzino sinistro. Le piste più calde sembrano essere due. Una porta proprio al giocatore romeno, l'altra invece ad un italiano che attualmente gioca all'estero ma che non ha trovato molto spazio in quest'annata. Si tratta di Adam Masina, che dopo una stagione al Watford potrebbe tornare in Serie A. Il Parma ci pensa e sta pensando di riportare in Italia il giocatore.