PSG AL KHELAIFI NEYMAR / Parole dure quelle che il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi rivolge a Neymar in un'intervista a 'France Football' che uscirà domani. Nelle anticipazioni delle parole del numero uno transalpino, c'è tanto spazio per il brasiliano: "Nessuno lo ha obbligato a venire qui - le parole di Al Khelaifi -. Voglio che i giocatori siano disposti a dare tutto per difendere l'onore della maglia e aderiscano in pieno al progetto del club.

Con chi non è d'accordo, ci vediamo e ne parliamo. Naturalmente, ci sono contratti che devono essere rispettati, ma ora la priorità è la condivione totale del progetto. I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità, anche più di prima. Deve essere tutto diverso. Dovranno fare di più, lavorare di più ... non devono essere contenti. Se non sono d'accordo, le porte sono aperte. Non voglio più comportamenti da star". Per Neymar si è parlato di un possibile ritorno al