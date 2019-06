MILAN VERETOUT MARIO RUI / Manca soltanto il nome di Marco Giampaolo per completare il quadro delle panchine delle big in Serie A: a breve il Milan toglierà il mistero sull'allenatore che sostituirà Rino Gattuso alla guida della squadra rossonera.

Tra i calciatori che piacciono all'ex allenatore della Sampdoria ci sono anche quelli di, rispettivamente in uscita dale dalla Fiorentina. Novità potrebbero arrivare in giornata visto che è attualmente in corso a Casa Milan un vertice con i dirigenti rossoneri e l'agente Marioche assiste il terzino e il centrocampista, oltre che il milanista Andrea. Un faccia a faccia per valutare la fattibilità della duplice operazione: il portoghese è valutato dal Napoli intorno ai 10 milioni di euro, mentre per il francese lachiede circa 30 milioni di euro.