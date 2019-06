ROMA SENSI TOTTI/ Intervistata ai microfoni di 'Sky Sport', Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha parlato dell'addio di Totti: "Mi sento soddisfatta di essere colpevole per questo, perchè ero molto convinta di questa decisione, per me Francesco non può stare lontano dalla Roma, ho visto il suo dolore. Siamo cresciuti insieme, so quello che sta passando, lo conosco talmente bene che vedo tanto dolore e tanta sofferenza, non solo la sua ma quella dei tifosi. Con Totti credo che si sia tirata un po' la corda, lui è un simbolo del calcio e si è preteso da lui troppo senza dargli un ruolo ben definito, tutto ciò senza restituirgli quello che gli competeva. Era giusto riconoscergli ciò che gli spettava, non so perchè non sia stato fatto e si è perso qualche cosa di unico nel mondo".

Rosella Sensi ha poi parlato di Baldini, 'rivale' di Totti all'interno della Roma: "Mio padre aveva un rapporto speciale con Francesco, le mediazioni non servivano. Baldini è diventato direttore sportivo e non l'ho mai sentito ringraziare mio padre. Quando si soffre la sua personalità vuol dire che non si ha personalità".

Sulle reazioni dell'ambiente: "C'è grande sofferenza nell'ambiente, qua non si parla di romanità e deromanizzazione, si parla di valori, qui si possono far convivere entrambe le situazioni. Non capisco quali siano i progetti futuri della Roma, per me è una giornata così, è stata distrutta tutta l'eccellenza che ha fatto Franco Sensi, il club era diventato importantissimo nel mondo e ora non c'è più. Tra me e lui non c'è bisogno di parole, a me non ha detto nulla, ma non è sereno".

Infine, sulla guida di Pallotta: "Un consiglio al presidente? Non mi piace dare consigli, ma posso fare una richiesta, quella di essere presente e farsi un'idea con i propri occhi di ciò che succede all'interno".