LAZIO DESTRO IMMOBILE BOLOGNA/ La permanenza in estate di Ciro Immobile con la maglia della Lazio non pare così scontata.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Stando infatti a quanto riportato da 'Radiosei', in caso di addio dell'ex attaccante di Borussia Dortmund e Siviglia, il Bologna avrebbe offerto al club di Lotito il nome di Mattia. L'ex attaccante di Inter e Roma non ha inciso come avrebbe voluto con la maglia dei felsinei e sarebbe sulla lista dei partenti. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!