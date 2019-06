ROMA TOTTI MONCHI / Emergono nuovi retroscena di mercato dalla conferenza stampa di addio di Francesco Totti. La 'bandiera' della Roma ha anche parlato di una trattativa conclusa dalla dirigenza, rivelando: "Tornavo dalle vacanze, il primo anno che ho smesso, mi hanno chiesto un parere su un giocatore e io gli ho detto che non andava bene per la Roma, perché non era adatto al 4-3-3 di Di Francesco e perché era reduce da troppi infortuni. E ho detto che pensavo si dovesse andare a prendere un altro giocatore e alcuni dirigenti hanno detto che io andavo sempre contro...

non mi chiedete il nome del giocatore che mi sembra brutto". Tutti gli indizi portano però a, arrivato daldopo stagioni caratterizzate da numerosi infortuni. Chiosa finale, invece, che non può che far pensare a Ziyech, talento dell'Ajax che è stato ad un passo dalla Roma, come rivelato dallo stesso giocatore in esclusiva a Calciomercato.it : "Io avrei fatto un'altra scelta e sicuramente ci avrei azzeccato... è dell'".