ROMA TOTTI CONTE / Nella conferenza stampa di addio alla Roma di Francesco Totti è emerso anche un importante retroscena di mercato riguardante Antonio Conte. L'ormai ex dirigente giallorosso ha infatti rivelato: "L'unico allenatore che ho chiamato è stato Antonio Conte, gli altri non li ho mai sentiti. Ho fatto parlare, ho sentito... una persona sola ho chiamato: Antonio Conte. Dicono che ho chiamato Gattuso, ecc.

e tutti mi hanno detto di no. L'unico che non ho chiamato (, ndr) lo hanno fatto allenatore: io per stupido non ci passo". Per le ultimissime di mercato e non solo

Sulla mancata chiusura dell'operazione: "Con Conte sarei rimasto, ma lo avrei fatto anche se mi avessero chiamato prima di scegliere l'allenatore, se mi avessero interpellato e dimostrato fiducia. I contatti con Conte li abbiamo portati avanti io e Fienga, prima di interpellare Pallotta. Antonio ci aveva dato l'ok, lo avevamo visto e sentito parecchie volte e poi ci sono stati di problemi e ha cambiato idea. Ma è stata una cosa mia e di Fienga".