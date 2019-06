ROMA TOTTI FUTURO / Conferenza stampa di addio alla Roma da parte di Totti in corso al Coni. La bandiera giallorossa ha parlato così del suo futuro dopo la separazione con il club capitolino: "In questo momento ci sono diverse cose che posso fare. Valuterò tutte le offerte che ci sono sul piatto e quella che mi farà stare meglio la prenderò con tutto il cuore: se prenderò una decisione, sarà quella definitiva".

Riguardo alle offerte già ricevute Totti ha poi rivelato: "Non resto disoccupato. Valuterò alcune offerte che ci sono state da squadre italiane, una stamattina. Prendo in considerazione tutto. Direttore tecnico di Juventus e Napoli? Ora non esageriamo. FIFA e Federazione mi hanno contattato".