ROMA TOTTI LUCCI INTRUSIONE/ Al termine della dichiarazione precedente alle domande, durante la conferenza di addio alla Roma di Francesco Totti è entrato in scena Enrico Lucci, giornalista noto per le sue apparizioni al programma televisivo de 'Le Iene'.

L'originario di Velletri si è messo a metà fra l'ex numero 10 giallorosso e Paolo, coordinatore dell'evento.

Lucci, dopo aver elogiato Francesco Totti, gli ha rivolto una domanda: "Ma chi te l'ha fatto fare?". Al quesito, l'ex dirigente capitolino ha risposto così: "Non ho mai pensato chi me l'ha fatto fare, Roma è una seconda casa, quasi una prima visto il tempo passato a Trigoria. Ho sempre voluto portare in giro questi colori, per far fare bella figura".