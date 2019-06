CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO EMERSON /La Juventus di Maurizio Sarri nascerà nelle prossime settimane e sono già tantissimi i rumors di calciomercato.

Come spesso accade al tecnico di Figline Valdarno, alle sue nuove squadre vengono accostati diversi suoi fedelissimi, che conoscono i suoi metodi di lavoro e possono favorirne l'insediamento: secondo gli inglesi di 'Mirror', per esempio, l'ex Napoli vorrebbe portare sotto la mole due calciatori del Chelsea comeed. Se il primo potrebbe essere affascinato dall'idea di seguire il tecnico che maggiormente lo ha esaltato, il secondo ha recentemente dichiarato di essere felice a Londra e concentrato sulla sua avventura inglese. Le trattative, in ogni caso, sarebbero rese complesse (se non impossibili) con la conferma del blocco del calciomercato per i Blues, che hanno chiesto al TAS di sospendere la pena inflitta dalla FIFA per aver tesserato calciatori minorenni.