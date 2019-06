Totti, Malagò spiega le ragioni dell'addio: "Vuole sentirsi coinvolto"

TOTTI ROMA MALAGO' /È il giorno dell'attesissima conferenza stampa di Francesco Totti, nella quale il Capitano spiegherà le ragioni del suo addio alla Roma.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il numero uno del Coni, intervenuto a margine del premio 'Fair-Play Menarini', ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione dell'ex calciatore riportate da 'La Gazzetta dello Sport': "Francesco credo che abbia, come tanti di noi, la volontà di fare una cosa in cui si sente pienamente coinvolto e sicuro per quelli che sono i propri mezzi e le proprie capacità". Malagò ha poi spiegato i motivi che hanno portato a tenere l'incontro con la stampa in programma alle 14 nel Salone d'Onore del Palazzo H: "Totti aveva chiesto di svolgere la conferenza all'Olimpico, ma era occupato da un concerto ed era doveroso cedergli il Salone d'Onore. Ha vinto il Collare d'Oro, la massima onorificenza sportiva, ed è un campione del mondo: era giusto che venisse qui, nella casa dello sport italiano".