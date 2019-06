CALCIOMERCATO LAZIO SCHURRLE / Lazio a caccia di rinforzi in attacco. Stando 'La Gazzetta dello Sport' c'è di nuovo l'idea Schurrle, tornato al Borussia Dortmund dopo la deludente esperienza al Fulham, retrocesso in Championship nonostante i tanti milioni spesi sul mercato.

L'esterno tedesco, però, è un obiettivo complicato per almeno due motivi: il primo è legato alle richieste economiche del club giallo-nero, desidero di fare cassa coi propri esuberi; il secondo allo stipendio del classe '90 che a quanto pare si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. I biancocelesti potrebbero provare a prenderlo in prestito, anche se per il momento il Borussia Dortmund fa muro preferendo la cessione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo, soluzioni chenon ha intenzione di prendere in considerazione.