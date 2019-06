ROMA CONFERENZA TOTTI / E' il Totti-day. Al Coni, a partire delle ore 14, la 'Bandiera' giallorossa annuncerà il divorzio dal club capitolino dopo 30 anni - e 18 anni dopo il gol scudetto al Parma - rispondendo inoltre alle domande dei numerosi cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it che seguirà in diretta l'evento:

Pronti ad assistere alla conferenza di Totti anche gli ex Roma Aquilani e Candela.

Entra Totti in sala presentato da Paolo Condò: "Vorrei ringraziare il presidente Malagò per avermi dato questa possibilità. La comunicazione è meno bella: alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della roma dove scrivo alcune frasi per me impensabili, innimaginabili. Ho dato le mie dimissioni dall'AS Roma e speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, invece è arrivato. E' un giorno brutto e pesante per me ma viste le condizioni era giusto prendere questa decisione brusca: non ho mai avuto la ossibilit di lavorare nell'area operativa con la Roma. E una decisione pensata tanti mesi ma è la più giusta perchè davanti a tutti deve esserci la Roma: oggi non devono esserci fazioni pro Totti, pro Pallotta, pro Baldini. Ci deve essere un unico obiettivo: è normale che presidenti, allenatori, giocatori passano, le bandiere no! Non è stata colpa mia prendere questa decisione".

"Non ho mai pensato chi me l'ha fatto fare, Roma è una seconda casa, quasi una prima visto il tempo passato a Trigoria. Ho sempre voluto portare in giro questi colori, per far fare bella figura".

"Non è mai stata colpa mia perché non ho mai avuto la possibilità di esprimermi. Il primo anno ci può stare, il secondo già avevo capito cosa volevo fare e non ci siamo mai trovati. Sapevano le mie intenzioni, sapevano che volevo dare tanto a questa società ma loro non hanno mai voluto, mi tenevano fuori da tutti".

MESSAGGIO ALLA GENTE - "Alla gente di Roma devo dire solo grazie per come mi hanno sempre trattato, c'è stato reciproco rispetto in campo e fuori. Posso dire di continuare a tifare questa squadra, è la più importante del mondo. Vederla in questo momento di difficoltà mi rattrista, mi dà fastidio. La Roma è Roma. Da fuori continuerò a tifarla: è un arrivederci, non è un addio. Da fuori, da Francesco non è possibile vedere Totti fuori dalla Roma: mi dà fastidio. Nel momento in cui un'altra proprietà punterà forte su di me, io sarò sempre pronto. In questo momento ci sono diverse cose che posso fare, valuterò tutte le offerte che ci sono sul piatto e quella che mi farà staare meglio la prenderò con tutto il cuore: se prenderò una decisione, sarà quella definitiva.

Non c'è stato un colpevole: è stato fatto un percorso, non è stato rispettato e alla fine c'è stata questa scelta".

CONTRATTO - "Tutto sanno che mi hanno fatto smettere. Avevo un contratto di sei anni da dirigente, sono entrato in punta di piedi. Promesse sono state fatte tante, ma non sono mai state mantenute. Con il passare del tempo poi giudichi, valuti, anche io ho un carattere , una personalità, non sto a fare quello che mi dicono di fare. L'ho fatto per la Roma ma con il passare del tempo non mi andava di mettermi a disposizione di persone che non hanno mai voluto che io facessi questa cosa".

ROMANI - "E' stato un pensiero fisso di alcune persone levare i romani dalla Roma. Alla fine è prevalsa la verità, sono riusciti ad ottenere quello che volevano. Da otto anni a questa parte, da quando sono entrati gli americani, hanno cercato in tutti i modi di metterci da parte. Hanno voluto questo e ci sono riusciti. Ho sintetizzato perché Paolo mi ha bloccato".

BALDINI - "Il rapporto non c'è mai stato e mai ci sarà. Uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io: troppi galli a cantare non servono in una società, ci sono troppe voci che fanno solo danni. Ognuno deve fare il suo. L'ultima parola spettava sempre là".

ROMA - "Tutti sappiamo i problemi reali di questa società, soprattutto il FFP con giocatori da vendere entro il 30 giugno. Hanno fatto la scelta di vendere i giocatori più forti, più blasonati: è più facile prendere soldi con loro. Bisogna esserre trasparenti con i tifosi: bisogna dire la verità, l'ho sempre detto ai dirigenti. Un anno fa ho detto che la Roma sarebbe arrivata 4-5 e la Juve avrebbe vinto il campionato a dicembre: mi hanno detto che sono incompetente e di togliere i sogni ai tifosi. Se dici la verità non puoi essere attaccato: siccome sono trasparente non posso stare qua dentro".

PESO - "Mi è pesato tantissimo perché il giocatore trova sempre una scusa. L'assenza, la lontanza della dirigenza crea un danno: il presidente deve essere più sul posto. Quando vedono il capo, i giocatori, i direttori, tutti stanno sull'attenti. Lavora come dovrebbe lavorare. Quando non c'è il capo, fanno tutti con chi gli pare".

PERCORSO DI CRESCITA - "Se ho preso questa decisione è perché non ho potuto fare niente, non mi sono sentito operativo nel progetto, soprattutto nell'area tecnica dove penso di capire un po' di più rispetto ad altre persone che stanno a Trigoria. Io non voglio fare altre cose: penso che questo lo so fare bene, anche sbagliando. La faccia l'ho sempre messa e continuerò a farlo anche quando le cose vanno male, come è successo quest'anno".

