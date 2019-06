Napoli, obiettivo Manolas: Roma tra clausola e Diawara

CALCIOMERCATO NAPOLI MANOLAS ROMA DIAWARA / Il Napoli ha scelto Kostas Manolas per rimpiazzare l'ormai quasi certo partente Raul Albiol, ma la strada che porta al greco, nonostante l'accordo raggiunto col suo agente Mino Raiola (3.5 milioni a stagione più bonus), è ancora tortuosa. La priorità della Roma è incassare per intero i 36 milioni della sua clausola rescissoria, cifra che De Laurentiis preferirebbe invece abbassare con l'inserimento di qualche contropartita tecnica.

pare da escludere ( il portoghese continua ad essere un obiettivo del Milan ) eè stato proposto recentemente, ma potrebbe stuzzicare la fantasia dei giallorossi l'idea, anche se la valutazione dei partenopei per l'ex Bologna in questo momento non trova d'accordo i capitolini. Il club azzurro valuta l'ex Bologna circa 25 milioni di euro, mentre per la Roma il suo costo non dovrebbe superare i 20. L'accordo resta possibile, ma per il Napoli c'è un altro pericolo da tenere in conto, l'inserimento delladell'ormai ex 'amico'. I bianconeri hanno altri obiettivi (De Ligt pare destinato a restare un sogno), ma se dovessero fiondarsi sul greco incasserebbero facilmente il suo sì.