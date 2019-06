JUVENTUS DE LIGT / Inizia l'era Sarri alla Juventus. Parte 'ufficialmente' anche il mercato bianconero, con il nuovo allenatore al lavoro con la dirigenza per rinforzare adeguatamente la rosa dei campioni d'Italia. Non solo centrocampo e attacco: si cercheranno dei puntelli di spessore anche in difesa per lo scacchiere del neo-tecnico.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Oltre a Koulibaly uno dei sogni della Juventus per il settore arretrato rimane de Ligt, con le quotazioni della 'Vecchia Signora' in risalita come riporta 'Tuttosport'. Sul capitano dell'Ajax c'è da superare però il pressing di PSG e Barcellona, con il vertice decisivo tra Paratici e Raiola che potrebbe consumarsi al ritorno del difensore olandese dalle vacanze a Miami. Nella lista degli obiettivi restano anche Marquinhos, Manolas e come piano B anche un ipotetico ritorno a Torino di Benatia.