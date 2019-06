CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Paul Pogba ha confermato pubblicamente la sua intenzione di cambiare aria, lanciando un messaggio chiarissimo a Real Madrid e Juventus, le sue principali pretendenti. Dopo le difficoltà vissute con Mourinho, il Manchester United sembrava averlo convinto a restare con l'avvento di Solskjaer, ma sia il francese che il suo agente Mino Raiola stanno spingendo per l'addio.

I Red Devils, che chiedono per privarsene circa 150 milioni, starebbero già lavorando a come investire la cifra monstre: secondo l'edizione odierna di 'Mundo Deportivo', infatti, gli inglesi si dedicherebbero a un po' di shopping catalano, trattando coll'acquisto di. Se il primo preferirebbe restare in blaugrana, il secondo ha già comunicato alla dirigenza la volontà di andar via: il doppio colpo renderebbe molto più digeribile la partenza di Pogba, che attende a sua volta segnali da blancos e bianconeri.