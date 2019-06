CALCIOMERCATO INTER BARELLA / Non si può immaginare un futuro non all'Inter per Nicolò Barella. Nonostante l'inserimento - o manovra di disturbo? - del Milan e l'interesse più o meno forte del Paris Saint-Germain di nuovo targato Leonardo, il talento sardo continua a volere solo i nerazzurri. Con cui, al di là di questioni di tifo e di famiglia (la sua) tutta interista, ha da tempo raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da circa 2-2,5 milioni di euro a stagione.

Barella vuole solo l'Inter e lo dimostrano anche i rifiuti nei mesi scorsi alle proposte di. Di fatto non resta che attendere che la dirigenza interista e iltrovino un accordo, magari a metà strada in modo da accontentare tutti. I sardi partono da una valutazione di 50 milioni, l'Inter da una proposta da 33-36 più bonus con l'inserimento di almeno un paio (su tutti) di contropartite tecniche.spinti pure dal pressing diche ha messo proprio il classe '97 in cima alle sue priorità (perlomeno per il centrocampo) sono al lavoro per chiudere un'operazione che, a meno di clamorosi colpi di scena, andrà sicuramente in porto.