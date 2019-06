SUPERCOPPA JUVENTUS LAZIO DATA ROMA / La Supercoppa italiana 2019 non ha ancora una data, nè una sede. La Lega Serie A ha sottoscritto un contratto con il governo dell'Arabia Saudita che le impone di disputare a Riyad o Gedda tre edizioni delle successive cinque edizioni, una delle quali è stata quella di gennaio tra Juventus e Milan.

Il nostro calcio, però, si trova al centro di un vero e propro conflitto diplomatico: come riporta 'Tuttosport', BeIN Sports accusa l'Arabia Saudita di favorire il fenomeno della pirateria audiovisiva ed ha diffidato la Lega dall'organizzarvi nuovi match. Il network di canali sportivi garantisce una cospicua fetta dei diritti tv per l'estero della Serie A, e tale posizione impone ovviamente una riflessione che potrebbe riportare, almeno per quest'anno, la Supercoppa in Italia, all'Olimpico di Roma. Una delle possibili date, in tal caso, sarebbe il 17 agosto, a una settimana dall'inizio del campionato: Juventus e Lazio restano in attesa.