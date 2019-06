ITALIA SPAGNA ZANIOLO / Solo uno spavento per Nicolò Zaniolo ieri sera durante il match dell'Europeo Under 21 tra Italia e Spagna, con il successo finale per 3-1 degli Azzurrini nel match di Bologna. Il talento della Roma era stato costretto ad uscire sul finire del primo tempo a causa di uno scontro con il portiere avversario Simon, che gli aveva procuratore una botta alla testa.

Zaniolo negli spogliatoi ha rassicurato subito sulle sue condizioni e gli accertamenti effettuati in ospedale non hanno evidenziato problematiche per il giocatore, che sarà a disposizione del Ct Di Biagio per la successiva sfida con la Polonia. Lo stesso centrocampista ex Inter ha scherzato sull'episodio: "Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato, ora sto meglio. 'Testa' alla prossima partita", il post su Instagram di Zaniolo.