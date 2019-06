CALCIOMERCATO BARELLA CHIESA ZANIOLO TONALI JUVENTUS INTER ROMA MILAN / L'Italia Under 21 è partita alla grande ieri sera, riuscendo superare i pari quota della Spagna in rimonta e chiudendo la gara sul 3-1. Tra i migliori della compagine di Di Biagio è stato sicuramente Federico Chiesa, autore di una doppietta. Il talento della Fiorentina, assieme a Nicolò Zaniolo, Barella e Sandro Tonali, stanno letteralmente infiammando il calciomercato di Juventus, Roma, Milan e Inter, pronte a darsi battaglia in estate.

Juventus e Inter, Chiesa, Zaniolo e Tonali nel mirino: la situazione

Ieri sera Federico Chiesa ha contribuito in maniera determinante alla vittoria dell'Italia U21 contro la Spagna. Il giovane esterno della Fiorentina non ha fatto altro che confermare le grandi potenzialità messe già in mostra durante la stagione di Serie A da poco conclusasi. Il classe '97 è seguito con grande interesse da Juventus e Inter, club in cerca di elementi di qualità per le corsie esterne offensive. Portare però via da Firenze il giovane nato a Genova non sarà facile per Marotta e per Paratici, il quale potrebbe provare a girare ai toscani Orsolini: il fresco insediamento nella società viola di Rocco Commisso, che preferirebbe provare a trattenere il calciatore, potrebbe mettere a rischio un suo possibile addio da Firenze dell'esterno durante l'estate. Difficilmente bianconeri e nerazzurri si daranno per vinti, e proveranno probabilmente a convincere il club toscano a lasciar partire Chiesa, che intanto si sarebbe promesso alla Vecchia Signora.

Un altro obiettivo dei bianconeri porta il nome di Zaniolo. Il giovane gioiello della Roma ha fatto letteralmente parlare di sé in campionato, grazie all'esplosione sotto alla gestione di Di Francesco.

Anche in questo caso però la fumata bianca può arrivare solo con offerte 'irrinunciabiali': Zaniolo e la Roma vorrebbero proseguire insieme i loro cammini . Per farlo però sarà necessario un nuovo accordo, il quale però ancora è stato fissato tra le parti. Paratici, dal canto suo, le starebbe provando tutte per arrivare al classe '99 , considerato l'elemento perfetto a cui affidare il centrocampo presente e quello del futuro.

Un altro calciatore che sta scaldando il mercato è Nicolò Barella. Il giovane gioiello del Cagliari è sempre più vicino all'Inter, al quale ha dato già dato la disponibilità per il trasferimento ad Appiano Gentile. In questa situazione l'ostacolo principale sembrerebbe essere Giulini, non intenzionato a svendere il centrocampista: per provare a superare l'impasse delle ultime ore, Marotta ha fatto recapitare a Cagliari un'offerta complessiva da 50 milioni di euro, ai quali bisognerà aggiungere anche due contropartite.

Roma e Milan, è Tonali il colpo per ripartire: Cellino l'ostacolo

Chi non ha preso parte alla sfida ieri dell'Under 21, rimanendo l'intero match in panchina, è stato Sandro Tonali. Il 'Nuovo Pirlo' è un altro dei gioielli italiani che sta facendo parlare di sé in ottica mercato. Salito alla ribalta con il Brescia, il classe 2000 ha incantato gli addetti ai lavori e non per la sua grande personalità in campo e per le importantissime doti tecniche. Oltre a Juventus e Inter, Roma e Milan sono due dei club più interessati al giovane mediano, con i giallorossi che potrebbero provare il blitz durante l'estate per assicurarsi il rinforzo del futuro dopo l'addio di Daniele De Rossi. Chi potrebbe rovinare i piani delle big è Cellino, il quale ha recentemente dichiarato di non essere intenzionato a fare a meno del proprio talento in vista della prossima stagione delle Rondinelle, che sarà in Serie A. Se queste dichiarazioni saranno verità o bluff lo si saprà durante l'estate, momento in cui Tonali potrebbe salutare il capoluogo lombardo.