INTER DZEKO ROMA / Edin Dzeko resta il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. La trattativa con la Roma vivrebbe però al momento una situazione di stallo come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con il club giallorosso che avrebbe alzato le sue preteste sul prezzo del centravanti bosniaco.

Dai 13 milioni di euro più contropartita, la Roma adesso chiederebbe 22 milioni per lasciare il via libera alla cessione di Dzeko. L'affare però non sarebbe in discussione e presto potrebbe sfociare nel lieto fine con la fumata bianca per il trasferimento dell'attaccante classe '86 alla corte di Conte.