TOTTI ROMA CONFERENZA STAMPA ADDIO / Sarà un giorno di passione, l'ennesimo dell'ultimo periodo, questo lunedì per i colori giallorossi. Francesco Totti racconterà le sue verità e annuncerà il suo addio alla Roma nel Salone d'Onore del Coni, davanti a centinaia di giornalisti accreditati e a qualche metro da (probabilmente) un migliaio di ultras, che all'esterno del Palazzo ad H grideranno il suo amore per il Capitano e il loro disappunto.

Totti ha intenzione di descrivere le sue ragioni senza peli sulla lingua e nel suo mirino ci sarà senza dubbio, suo 'avversario' storico in seno alla dirigenza, oltre acon il quale il rapporto non è mai decollato.

L'amministratore delegato Guido Fienga è l'unico dirigente con il quale l'ex calciatore ha mantenuto una buona relazione, ed ha tentato fino all'ultimo di tenerlo in società offrendogli quel ruolo da direttore tecnico che, nei fatti, era stato già depotenziato. Sarà un colpo durissimo per il club, già in seria difficoltà per i risultati della stagione appena conclusa e l'addio di De Rossi: Totti ha voluto che la conferenza avesse la maggior copertura mediatica possibile e, in programma dalle ore 14, sarà visibile in diretta su Rai 2, sul suo sito ufficiale e su quello di diversi media. Tutta Roma, ancora una volta, penderà dalle sue labbra.