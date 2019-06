SERIE A COLLINA / Pierluigi Collina ha fatto il punto sul momento degli arbitri internazionali e italiani. Il presidente della Commissione Arbitri Fifa ha palato dei tornei in corso: "Stiamo cercando di dare continuità a un trend, abbiamo fatto un buon Mondiale in Russia - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Il Mondiale under 20 è andato bene con delle conferme di arbitri e piacevoli sorprese. I Mondiali in Francia sono segno che anche la squadra femminile è buona e ampia. Stiamo cercando di lavorare bene per portare avanti questo trend positivo".

VAR - "Aree sprovviste? Paradossalmente la risposta è meno di quelli che vorrebbero farlo. Le manifestazioni di interesse sono tantissime ma noi pretendiamo che ci sia qualità. Bisogna rispettare dei requisiti interni di qualità e tecnologia. Noi come Fifa abbiamo deciso di usarlo anche per i Mondiali femminili. E' un punto di arrivo il Var, è destinato a diventare parte integrante del gioco del calcio.

La tendenza è quella di creare degli specialisti del Var".

L'ITALIA - "Polemiche? E' una domanda da fare a chi ha la responsabilità degli arbitri in Italia. L'uniformità è un obiettivo importante, ma resteranno elementi di discussione. Fuorigioco? E' una questione puramente di tecnologia. L'evoluzione della tecnologia ci poterà ad avere sempre più certezze. Var in Champions? Non è il mio ambito, posso dire che sono contento che la Uefa abbia deciso di usare il Var in Champions. Nei miei anni c'era qualcuno che non era d'accordo. La mia uscita dalla Uefa era basata anche su questo".

FALLO DI MANO - "Va sottolineato il fatto che non si è stravolto nulla. La volontarietà, da condicio sine qua non, è diventata solo uno dei criteri per punire il contatto. Non diventerà un tiro al braccio, gli attaccanti che cercheranno di colpire il braccio non otterranno il risultato che vogliono. Bisogna soddisfare le esigenze del campo salvaguardando lo spettacolo. Il nuovo calcio di rinvio favorisce la fluidità del gioco, così come le nuove regoleper le sostituzioni. Quelle per i rigori facilitano il lavoro dei portieri".