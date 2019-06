JUVENTUS HIGUAIN ICARDI / Nodo Gonzalo Higuain per la Juventus. Sullo sfondo resta aperta la pista per Mauro Icardi, con l'ex capitano dell'Inter che deve risolvere il 'contenzioso' sul suo futuro con la formazione nerazzurra. Paratici potrebbe presto tentare un nuovo affondo per l'argentino, prima però deve trovare una sistemazione per il connazionale di ritorno dal Chelsea.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' al momento non sarebbero pervenute alla Continassa offerte concrete per il 'Pipita', negli ultimi giorni accostato alla Roma in un ipotetico scambio con Manolas. La Juve ha messo a bilancio per 36 milioni di euro la cessione di Higuain, che potrebbe anche restare alla corte del mentore Sarri in manca di proposte economiche concrete. Da decifrare anche il futuro in bianconero di Mandzukic, appetito in Bundesliga e Cina, mentre Dybala avrebbe frenato ad un possibile addio vista la volontà del numero dieci di cercare in riscatto con il nuovo allenatore.