COPPA AMERICA URUGUAY ECUADOR / Goleada dell'Uruguay all'esordio in Coppa America. La 'Celeste' di Tabarez liquida con un rotondo 4-0 l'Ecuador, mettendo in ghiaccio la contesa già prima dell'intervallo grazie alle reti di Lodeiro, Cavani e Suarez.

Nella ripresa il sigillo del poker arriva con un autogol di Mina. In attesa del match tra Giappone e Cile, l'Uruguay sale in testa con tre punti nel Gruppo C.

Uruguay-Ecuador 4-0

6' Lodeiro; 33' Cavani; 44' Suarez; 78' aut. Mina

Classifica Gruppo C: *Uruguay 3 punti; Cile, Giappone ed *Ecuador 0. *Una gara in più