INTER KOVACIC / L'Inter stringe i tempi con il Cagliari per Barella, con il club nerazzurro che entro questa settimana conta di chiudere la partita per il centrocampista della Nazionale. L'accordo con il classe '97 è stato già trovato da tempo, si tratta con il sodalizio sardo sulla valutazione e le possibili contropartite.

Il budget per il colpo in mediana sarà destinato a Barella, ma potrebbe esserci comunque un altro innesto di spessore nel ruolo. Il Ds Ausilio continua a corteggiare infatti Mateo Kovacic, che può liberarsi in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Il croato ex Chelsea non rientra nei piani di Zidane e, come scrive il 'Corriere dello Sport', avrebbe dato la disponibilità per il ritorno in nerazzurro. Kovacic potrebbe spingere per chiedere la cessione ai 'Blancos' e il suo ingaggio, intorno ai 4 milioni di euro, non rappresenterebbe un problema per l'Inter.