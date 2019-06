NAPOLI LOZANO PSG / Ostacolo Paris Saint-Germain per il Napoli nella corsa a Hirving Lozano, da tempo obiettivo del club di De Laurentiis. Con l'arrivo di Leonardo sotto la Tour Eiffel, il talento del PSV Eindhoven sarebbe entrato di prepotenza nella lista dei desideri del club campione di Francia come scrive il 'Corriere dello Sport'.

Il Napoli continua comunque i contatti con l'agente del giocatore Mino Raiola, con cui sul tavolo ci sarebbe anche l'interesse per Manolas senza dimenticare che lo stesso procuratore cura anche gli interessi di Insigne. Il PSV non scenderebbe sotto la valutazione di 40-45 milioni di euro, con Lozano lusingato dall'interesse mostrato nei suoi confronti da parte del Napoli. Ma il blitz del PSG non lo lascia indifferente e potrebbe cambiare le carte in tavola.