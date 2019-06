CALCIOMERCATO LAZIO JUVENTUS MILINKOVIC SAVIC LOTITO / La Lazio non si opporrà all'eventuale cessione di Milinkovic-Savic. Ad affermarlo è il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che ha fatto il punto sul suo club offrendo quindi un 'assist' alla Juventus: "Milinkovic? Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. Se il giocatore manifesterà l’intenzione di intraprendere nuove avventure non ci opporremo. Le trattative non si fanno sui giornali. Mi limito a ricordare che è stato giudicato il miglior centrocampista della Serie A - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Luis Alberto? Vediamo. Se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori…".

Scottato dalle voci su Tare, Lotito ha poi mandato una frecciatina al Milan: "Interpellato dai rossoneri? No.

E la cosa non mi è piaciuta. Noi non ci saremmo mai permessi di contattare un tesserato di un altro club. Ma ognuno ha il suo stile. Permanenza Tare? Scelta logica. In questo momento la Lazio è una società più strutturata di quella rossonera. E poi qui il lavoro che ha da fare sarà sempre maggiore. La Lazio è una società dalla catena corta, qui si lavora bene. Oltre a Tare e Inzaghi c’è anche Peruzzi. Sono felice che anche lui resti».

IL RETROSCENA - "Tare voleva continuare a giocare. Gli dissi: “Ti rinnovo il contratto, ma per fare il d.s.”. Restò incredulo, ma sin dal primo giorno dimostrò che la mia scelta non era sbagliata. In quanto a Inzaghi, il suo arrivo sulla panchina parte da lontano. Quando accettò di spalmare il contratto gli dissi: “Cosa vuoi fare quando smetti? L’allenatore? Ti darò questa possibilità”. Poi lui si è meritato tutto".