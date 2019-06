CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ICARDI POGBA / In casa Juventus è iniziata ufficialmente l'era Sarri. Attraverso il suo ormai celebre calcio spettacolo, il tecnico toscano sarà chiamato a proseguire i successi bianconeri e a puntare la Champions League, grande sogno degli ultimi anni. Per farlo, però, potrebbero servire anche alcuni innesti importanti. Così, dalla difesa all'attacco, sono molteplici i profili di spessore vagliati dalla dirigenza: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Seguito da tempo dal d.s. Paratici, de Ligt è l'obiettivo primario del PSG, pronto a un importante investimento economico.

Per superare la concorrenza, il vicepresidentesi è confrontato direttamente con Mino, super agente del capitano dell’: al rientro dalle vacanze a Miami, riporta 'Tuttosport',valuterà quindi la nuova proposta e il progetto tecnico juventino. Spostandoci a centrocampo, il grande nome è Paul, talento che ieri ha esternato la sua volontà di lasciare il: anche per lui la concorrenza è folta,su tutti. Un nome che piace, qualora non dovesse concretizzarsi il ritorno del francese, èdella, mentre in attacco i costosi nomi italiani sono, ieri tra i protagonisti nella vittoria dell'under 21 contro la Spagna. Per il ruolo di bomber, infine, resta viva l'idea: l'ex capitano dell'non rientra nei piani die sarebbe propenso a restare in Italia; quella bianconera rappresenta quindi l'ipotesi più plausibile.