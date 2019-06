JUVENTUS SARRI RONALDO POGBA / La Juventus accoglie Maurizio Sarri in panchina, con il club campione d'Italia che ha ufficializzato domenica pomeriggio l'ingaggio dell'ormai ex manager del Chelsea per il dopo Allegri. Come riporta 'Rai Sport' il neo-allenatore bianconero dovrebbe avere nelle prossime ore un contatto telefonico con Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese soddisfatto della scelta presa dalla dirigenza.

