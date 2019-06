JUVENTUS SARRI GUARDIOLA PAGANINI / Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L'ex tecnico di Chelsea e Napoli ha firmato un triennale con la società campione d'Italia per il dopo Allegri.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Paoloè tornato a parlare della della panchina bianconera, soffermandosi nuovamente anche su: "Solo per precisare. Sarri ottimo tecnico ma non è mai stata l'unica opzione della Juventus. Mai.ha parlato di range e il range era Guardiola (ma senza sentenza non c’erano le basi per liberarlo) eche il Tottenham ha confermato", il tweet postato dal giornalista di 'Rai Sport'.