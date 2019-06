Coppa America, Paraguay-Qatar 2-2: che rimonta degli asiatici

COPPA AMERICA PARAGUAY QATAR / Finisce a sorpresa per 2-2 tra Paraguay e Qatar nel secondo match della prima giornata del gruppo B di Coppa America.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Sembra tutto facile per l'Albirroja, che sblocca subito con un rigore di Oscar(4') e raddoppia nel secondo tempo con Derlis(56'). Il Qatar, invitato dalla federazione asiatica, però, realizza una splendida rimonta, con Almoez(68') e(77'), conquistando un punto storico. Entrambe le squadre a un punto in classifica nel gruppo B, con lain testa a quota 3 dopo la vittoria con l', a zero punti.