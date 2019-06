ITALIA SPAGNA DI BIAGIO / Parte con il piede giusto l'avventura dell'Italia agli Europei Under 21. Una doppietta di Chiesa e il rigore di Pellegirni piegano la Spagna, per la soddisfazione di Gianluigi Di Biagio: "Atmosfera stupenda, bellissima. Non è reale.

Sapevamo costa aspettarci dal pubblico e anche dalla gara - le parole del Ct degli Azzurrini a 'Rai Sport' - Abbiamo iniziato male e sofferto, soprattutto il loro palleggio. Piano piano siamo usciti cambiando modulo, i ragazzi hanno avuto una reazione incredibile. E' una vittoria importantissima, che ci dà serenità. Anche se dobbiamo migliorare se vogliamo arrivare in fondo. Chiesa? Non ho parole: era lui che trascinava me, è stato bravissimo".