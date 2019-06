Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

p>ITALIA SPAGNA CHIESA /nel segno di Federico, che con una doppietta trascina l'a una vittoria pesantissima nel debutto all'Europeo. "Abbiamo sofferto il loro gioco specie nei primi venti minuti, tecnicamente sono davvero forti, non però non molliamo mai - ha dichiarato ai microfoni di 'Rai Sport' - Adesso ci aspetta la prossima gara, ancora più importante: vogliamo andare in semifinale. E' un gruppo coeso, ci troviamo benissimo e anche quando alcuni di noi tornano dalla Nazionale maggiore cerchiamo sempre di fare il massimo. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutte le persone che mi stanno vicino".