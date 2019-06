Euro Under 21, Italia-Spagna 3-1: super Chiesa trascina gli azzurri

EURO UNDER 21 ITALIA SPAGNA CHIESA / L'Italia di Gigi Di Biagio parte col piede giusto negli Europei Under 21 e batte 3-1 la Spagna in rimonta, portandosi in vetta al girone A insieme alla Polonia, vittoriosa nel pomeriggio sul Belgio. Partono meglio gli iberici, che sbloccano al 9' con un gran gol di Ceballos dal limite.

Il talento delimperversa a lungo, l'Italia pian piano si riorganizza e riemerge al 36' con una prodezza di, che va via sulla linea di fondo e da lì beffa il portiere. Il giocatore dellasfiora il raddoppio a inizio ripresa e poi lo trova in tap in dopo una giocata da pivot in area di(64'). Un paio di buoni interventi dipreservano il vantaggio, poi arriva il tris, su rigore concesso col, di(82'), per una vittoria preziosissima.