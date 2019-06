JUVENTUS INTER CHIESA / Federico Chiesa show all'esordio dell'Under 21 nell'Europeo contro la Spagna. Il gioiello della Fiorentina ha trascinato l'Italia al successo, rimontando con una splendida doppietta (prima del definitivo 3-1 firmato da Pellegrini su rigore) l'iniziale vantaggio degli spagnoli ad opera di Ceballos nel match di Bologna.

Una prova di alto livello che alimenterà sicuramente i rumors di mercato sul conto del classe '97, conpronte a duellare per strappare il giocatore alla Fiorentina.

Trattativa non facile viste le resistenze del sodalizio gigliato, che per bocca del nuovo presidente Commisso ha espresso la volontà di trattenere Chiesa almeno per un'altra stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui! La Fiorentina valuta l'attaccante almeno 70 milioni di euro, con il prezzo che potrebbe lievitare ulteriormente se il numero 25 continuasse a sciorinare prestazioni come quella di questa sera contro la Spagna.