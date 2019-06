JUVENTUS PAVLOVIC ULTIME / La Juventus ha ufficializzato oggi nel primo pomeriggio l'ingaggio in panchina di Maurizio Sarri, con Fabio Paratici che nell'incontro di venerdì con Fali Ramadani ha limato gli ultimi dettagli per l'approdo in bianconero dell'ormai ex manager del Chelsea. Ma nel summit negli uffici milanesi della 'Vecchia Signora' i due hanno trattato anche di altre situazioni relative alla società campione d'Italia.

Come raccolto da Calciomercato.it, Paratici e Ramadani - alla presenza anche di Claudio Chiellini, coordinatore dell'Under 23 - hanno parlato anche dell'approdo alla Juve di Strahinja Pavlovic, prospetto in orbita dell'agente macedone. Il giovanissimo difensore serbo (classe 2001) è stato bloccato dai bianconeri, che dovrebbero versare nelle casse del Partizan6-7 milioni di euro, bonus compresi. Pavlovic si è messo in mostra nel sodalizio di Belgrado diventando una pedina inamovibile nella seconda parte di stagione, con Paratici che ha accelerato i tempi per il suo ingaggio vista la crescente concorrenza sul giocatore.