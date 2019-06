ITALIA SPAGNA ZANIOLO / Tegola per l'Italia Under 21 nel match d'esordio dell'Europeo di categoria contro la Spagna a Bologna.

Nicolòè stato costretto al cambio forzato sul finire del primo tempo dopo aver rimediato un colpo alla testa in uno scontro con il portiere spagnolo. Il talento dellaè uscito in barella con il ghiaccio sulla fronte ma fortunatamente nessuna conseguenza di rilievo per lui, anche se per ulteriori accertamenti verrà comunque portato in ospedale. Al 42' al suo posto in campo Orsolini, sul risultato di 1-1 dopo le reti firmate da Ceballos e