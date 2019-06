JUVENTUS DOUGLAS COSTA / La Juventus accoglie Maurizio Sarri come successore di Massimiliano Allegri e da domani si butterà a capofitto sul mercato per accontentare le richieste del nuovo tecnico. Non solo movimenti in entrata, ma l'ex manager del Chelsea insieme alla dirigenza dovrà valutare anche la posizione di alcuni big che potrebbero essere sacrificati per arrivare a nuovi top player.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Uno di questi è sicuramente Douglas Costa, autore di un'ultima stagione incolore in maglia bianconera. Stando al 'Corriere di Torino' il brasiliano attraverso il suo entourage avrebbe espresso il desiderio di restare a Torino e giocarsi le proprie carte con il nuovo allenatore. La Juventus però non avrebbe chiuso le porte ad una sua eventuale cessione e con un'offerta intorno ai 60 milioni di euro potrebbe anche dare il via libera all'addio del mancino verdeoro.