ROMA PAU LOPEZ ULTIME / Diventato un obiettivo molto concreto per la porta giallorossa, Pau Lopez resta uno dei nomi più caldi del calciomercato Roma. Il portiere spagnolo è stato individuato come uno dei potenziali eredi di Olsen più affini alle idee di gioco giallorosse, al punto che nelle ultime ore si è parlato anche di un'offerta da 20 milioni di euro rispedita al mittente dal Real Betis.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Stando alle ultime informazioni raccolte in Spagna, il club andaluso non ha intenzione di cedere il portiere 24enne e per questo non vuole allontanarsi dai 35 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto con scadenza 30 giugno 2023. La dirigenza betica per fare cassa punta su altri calciatori già sul taccuino di diversi club europei come Lo Celso (clausola da 100 milioni ma cedibile anche per 60-70, con il 20% della plusvalenza che andrebbe al PSG), Junior Firpo e Canales. Fino ad ora, le offerte arrivate non hanno soddisfatto in toto le richieste del Betis che spera però in rilanci importanti nei prossimi giorni. Se ciò non dovesse avvenire, anche per Pau Lopez si potrebbe iniziare a trattare sulla clausola.