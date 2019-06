Euro Under 21, Polonia-Belgio 3-2: polacchi in testa al gruppo A

EURO UNDER 21 POLONIA BELGIO / Nel match inaugurale di Euro Under 21, la Polonia batte per 3-2 il Belgio e si porta in testa al gruppo A, quello dell'Italia. A Reggio Emilia, buona partenza del Belgio che va in vantaggio con Leya Iseka al 16'.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Pronta replica polacca, che pareggia conal 26' e nella ripresa completa la rimonta.(52') e(72') portano il punteggio sul 3-1, prima che, all'84', accorci le distanze. Forcing belga finale senza esito, primi tre punti per la Polonia.