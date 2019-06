CALCIOMERCATO NAPOLI INTER SERI / Jean Michael Seri torna in orbita Serie A. In uscita dal Fulham, retrocesso in Championship al termine di una disastrosa stagione, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il centrocampista ivoriano è finito di nuovo sul taccuino del Napoli, che provò a prenderlo l'estate scorsa quando ancora indossava la maglia del Nizza.

Oltre agli azzurri c'è anche l'Inter, a caccia di rinforzi per la propria mediana, nello specifico pure di un vice Brozovic. Pagato sui 30 milioni di euro, oggi il club inglese è disposto a privarsene per la metà. Sul classe '91, infine, occhio anche al possibile inserimento del. Nella giornata di domani il profilo del 27enne dovrebbe essere proposto all'attenzione di Paolo, il dt dei rossoneri anch'essi alla ricerca di rinforzi per la mediana.