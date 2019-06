CALCIOMERCATO SAMPDORIA ANDERSEN MILAN NAPOLI JUVENTUS / Sono ore decisive per la panchina della Samp che, salutato Marco Giampaolo, ha deciso di ripartire da Eusebio Di Francesco. La dirigenza doriana sarà chiamata poi a gestire il caso Joachim Andersen, giovane difensore reduce da una grande annata e che non prenderà parte all'Europeo Under 21 a causa di un infortunio muscolare.

Stando a quanto rivelato dal 'Secolo XIX' Tottenham e Arsenal erano le due squadre più accreditate ad assicurarsi il danese ma non vanno sottovalutate le piste italiane. Nelle ultime è in forte risalita l'ipotesi Serie A con Napoli, Milan e Juventus che stanno seguendo con interesse la sua situazione. Il presidente Massimo Ferrero ha però già stabilito il prezzo: 35 milioni di euro. Occhio all'asta per il giovane Andersen.