CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI NAPOLI / Maurizio Sarri da oggi pomeriggio è il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero ha emesso un comunicato ufficiale da poche ore in merito all'arrivo dell'ex Napoli. Ufficialità che ha lasciato strascichi importanti proprio tra i supporters azzurri. Tra questi la storica pagina Facebook 'Sarrismo - Gioia e Rivoluzione', che per anni ha seguito il tecnico fino anche al trionfo col Chelsea. Con l'approdo in bianconero la nota pagina FB ha però deciso di sciogliere i ranghi con un lungo comunicato. Eccone uno stralcio: "Questo è il comunicato finale del Comitato Centrale, che da questo momento deve considerarsi sciolto.

Sarrismo - Gioia e Rivoluzione si ferma alla stazione di Baku, al primo trofeo conquistato da Maurizio Sarri, che da oggi in poi proseguirà da solo. C’eravamo tanto amati ed è stato amore vero, vivo, da una parte e dall’altra, di quelle passioni che bruciano in una vampata. Qualcuno dirà che era tutto finto, una questione di soldi, di opportunità. Non ci credete. La verità è che è stato bellissimo e chi non lo ha provato non saprà mai che accidenti si è perso. Le passioni vanno vissute fino in fondo, premendo sull’acceleratore, altrimenti che senso ha trascinare un’esistenza? Allo stesso modo, il calcio ha bisogno di miti, di storie belle, e che si concludano come devono concludersi, chi se ne frega. Altrimenti, che senso ha vivere una passione? Sarri si è fermato, è vero, ma il Sarrismo non è morto. Resta dentro di voi. Continuate a coltivarlo. Non piegatevi al grigiore e al rancore, praticate la Gioia e la Rivoluzione. Noi ci terremo nei paraggi, prendetela pure come una minaccia. Con lo spirito di sempre".