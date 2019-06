CALCIOMERCATO JUVENTUS TRIPPIER CANCELO / Giornata importante per la Juventus che ha reso noto l'arrivo in bianconero di Maurizio Sarri. Ora sarà tempo di concentrarsi sulla finestra estiva di calciomercato con il nodo legato al terzino destro più aperto che mai. Il club bianconero dovrà infatti operare in quella zona di campo soprattutto in caso di addio di Joao Cancelo, seguito da vicino dal Manchester City di Guardiola.

Proprio in quest'ottica, stando a quanto riferito dal 'The Times' la Juventus avrebbe iniziato a cercare il possibile sostituto con gli occhi puntati su Kieran. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club di Agnelli sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 30 milioni di sterline per strappare al Tottenham il terzino inglese che tanto bene aveva fatto nel corso degli ultimi Mondiali. Molto dipenderà dal destino di Cancelo, conteso dal City per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.